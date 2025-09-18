Appleが2025年3月に発表したM3 Ultra搭載Mac Studiosは、最大32コアのCPUと80コアのGPUを搭載したハイスペックMacです。しかし、2025年9月15日に配信開始となった最新OSのmacOS Tahoeがインストールできないバグが発生しています。Bug Prevents M3 Ultra Mac Studios From Installing macOS Tahoe - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/09/17/macos-tahoe-m3-ultra-mac-studio-bug/Mac Studio M3 Ultra owners can't install