血糖値を下げる食材として注目されている〈わかめ〉。独特のぬめりには、水溶性食物繊維がたっぷり。低カロリーで、サッと料理に使えるのもうれしいポイントです。今回は、わかめの成分が血糖値改善にどう役立つのかをわかりやすく解説。さらに、毎日の食卓に取り入れやすい、管理栄養士おすすめの簡単レシピ3品もご紹介します。〈低カロリー＆食物繊維〉が血糖値を下げるわかめを水につけていると、ぬるぬると溶け出してくるのが