人気お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹氏のインスタグラムに不正ログインしたとして32歳の男が逮捕されたことが今月5日、報道された。 稲田氏は昨年、女性に性的な画像を要求するダイレクトメッセージ（DM）を送っていたとして、YouTuberらに告発されていた。しかし、実際にこれらのDMを送付したのは稲田氏ではなく、逮捕された男だったと見られている。 “真犯人”の逮捕によって稲田氏の「シロ」が証明された