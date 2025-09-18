トリプル台風発生へ 台風が３つ相次いで発生する見込みです。フィリピン付近で発生する「熱帯低気圧ａ」は、南シナ海を通り中国南部に向かい、日本への影響はないでしょう。「熱帯低気圧ｂ」は台湾とフィリピンの間（バシー海峡）方向に向かうため、沖縄方面では海上は波が高くなりそうです。問題なのは「熱帯低気圧ｃ」で海水温の高い海域を時間をかけて進み発達するため、日本への影響が大きくなるおそれがあります。 １