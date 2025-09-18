日本時間１０時３０分に豪雇用統計（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（8月）10:30 予想2.18万人前回2.45万人（雇用者数) 予想4.2%前回4.2%（失業率) 予想N/A前回6.05万人（正規雇用者数) 予想N/A前回-3.59万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)