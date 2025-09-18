ドル急伸、オフショア人民元が対ドルで下落元中心レート2日来となるドル高設定 ドル急伸、ドル円は147.15円付近まで上昇している。オフショア人民元が対ドルで下落、元安・ドル高が他の通貨にも波及している。中国人民銀行は元の中心レートを1ドル＝7.1085元と、今月2日以来のドル高方向に設定した。