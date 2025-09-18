音楽サブスク最大手Spotifyがついにロスレス音質に対応──この話題について、イヤホン・ヘッドホン専門店“eイヤホン”のPRスタッフで2代目イヤホン王子こと、ゆーでぃさんが最新動画「【解説&比較】Spotifyロスレス到来！そもそもロスレスとは？？他のサブスクと何が違うの？徹底解説！！」で詳細に語った。 動画冒頭でゆーでぃさんは「Spotifyロスレスがついに来たということで、その話をしていこうと思いま