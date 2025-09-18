１８日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）に比べて４０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１４７円前後で取引されている。１７日に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利下げを決めたのを受け、日米金利差の縮小を意識した円買い・ドル売りが進み、ニューヨーク市場では一時１ドル＝１４５円５０銭台まで上昇した。しかし、ＦＲＢのパウエル議長が記者会見で今後の大幅な利下げに慎重な姿勢を示したことで、東京市場では