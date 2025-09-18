◇プロ野球セ・リーグ巨人4-2ヤクルト（17日、神宮球場）8回にヤクルトの木澤尚文投手の150キロのシュートを右肩付け根あたりに受けた巨人の岸田行倫選手。小林誠司選手に交代し、その状態が危ぶまれましたが、試合後のハイタッチには参加していました。阿部慎之助監督も「大丈夫だと思います」と一言。報道陣に囲まれた岸田選手も「大丈夫」などと話しています。翌日の状態が危ぶまれますが、大事には至っていないようでした。