小学生の女子児童を東京・台東区のホテルに連れ込み誘拐したとして23歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと高橋光夢容疑者は今月15日から翌日にかけて、未成年であることを知りながら、小学生の女子児童を台東区のホテルに連れ込み、誘拐した疑いがもたれています。高橋容疑者は、パチンコ店を訪れた際に、別の客とトラブルになっていて、110番通報を受け駆けつけた警察官が近くにいた女子児童の存在に気付き声をかけたこと