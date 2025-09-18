公明党の斉藤鉄夫代表は18日の中央幹事会で、石破茂首相、立憲民主党の野田佳彦代表と19日に給付付き税額控除を巡り会談すると明らかにした。物価高対策の現金給付や企業・団体献金の規制強化を提案するとも述べた。