日本ヒュームが反発している。国土交通省が１７日、埼玉県八潮市の下水道管路の破損事故を受けて要請した下水道管路の全国特別重点調査の優先実施箇所（約８１３キロメートル）の調査結果を発表。８月までに約７３０キロメートルで目視調査などを実施した結果、原則１年以内の速やかな対策が必要と見込まれる緊急度１の要対策延長が約７２キロメートルあり、貫入試験などにより空洞があることが確定した