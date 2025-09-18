ＡＩメカテックが大陽線で切り返し急、一時約７％高の４６９５円と値を飛ばし、前週１２日につけた戻り高値４５９５円をクリアしもみ合い上放れの様相をみせている。前日の米国株市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が１０営業日ぶりに反落したものの下げ幅はわずかで依然として最高値圏に位置しており、東京市場も半導体セクターに法人筋とみられる継続的な資金流入が観測されている。半導体関連の指標と