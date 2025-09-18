モンスターラボは軟調。１７日取引終了後、子会社モンスターラボジャパンに対し、リオンから委託代金返還等請求に係る訴訟の提起があったと発表した。リオンがモンスターラボジャパンに委託していたシステム開発業務を巡るもの。会社側では、「当該システム開発業務は準委任契約に基づく業務であり、モンスターラボジャパンは契約に基づき必要な業務を誠実に遂行してきたと認識しており、かかる請求には