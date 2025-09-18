9月15日（月）日本テレビ系で放送した「しゃべくり007」には、「埼玉女子軍団」こと若槻千夏、藤田ニコル、小島奈津子、ぷぅのはな、こいけろ。と、「なにわ女子軍団」こと川田裕美、紅しょうが、荒川（エルフ）、ゆうちゃみが登場。今回は「どちらがより住みたい街か」をめぐって、おすすめスポットやご当地グルメでプレゼンバトルを行った。埼玉勢が今回アピールしたのは、猛暑で知られる埼玉県ならではの“クーラースポット”。