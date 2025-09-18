日本テレビ系「THEグルメDAY」特番と連動のフードフェス初開催！「日テレTHEグルメDAYフェス by −196」を9月22日（月）〜9月28日（日）に話題の新施設「ニュウマン高輪」にて開催する。■日本テレビの番組やコンテンツが関わるコラボフードトラック＆ブースが登場！「ZIP!」「DayDay.」「シューイチ」「メシドラ」等とコラボしたオリジナルメニューを提供するフードトラックが登場！「ZIP!」は「800°DEGREES TAKANAWA」とのコラ