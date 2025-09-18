歌手で女優・知念里奈（44）が18日、自身のインスタグラムを更新。夏休みの思い出ショットを披露した。「夏休みを振り返る！」と書き出すと、ウエットスーツを着た自身を肩車するバレエダンサーとして活動する長男・井上慈英のショットをアップ。2人が並んで水面から上半身を出すショットも投稿すると「念願の肩車」とつづった。知念は2016年にミュージカル俳優の井上芳雄と結婚。知念は06年に前夫との間に慈英を授かって