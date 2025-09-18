長年解消されない、女性用トイレの行列問題。さまざまな背景がありますが、専門家によると女性の社会進出が進んだことや、時代の変化に伴って利用時間が長くなっていることが考えられます。政府も対策に本腰を入れるほか、民間でも対策が行われています。■どんな場所で行列に遭遇する？森圭介アナウンサー「職場や出先の施設で、女性用のトイレがずらっと行列になっていることはありませんか？」鈴江奈々アナウンサー「たいがい出