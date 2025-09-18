18日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝146円台後半で取引された。午前10時現在は前日比25銭円安ドル高の1ドル＝146円91〜92銭。ユーロは07銭円安ユーロ高の1ユーロ＝173円72〜75銭。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ決定を受け、一時的に円買いドル売りが進行。その後は米長期金利の上昇に伴い、ドルを買う動きが出た。