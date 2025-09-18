バルセロナと東京の2拠点生活を送っているMEGUMIが、バルセロナの自宅を公開。「朝8時くらいから海に入って、夕方にもまた海に入る」とリフレッシュ方法も披露した。【映像】MEGUMIのバルセロナの自宅9月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#2が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒ