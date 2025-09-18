ヤクルト２-４巨人」（１７日、神宮球場）巨人・岸田行倫捕手が八回に右上腕に死球を受けて途中交代。正捕手のアクシデントに神宮は一時騒然となった。バスターの構えを見せた岸田の右上腕に木沢が投じた１５０キロが直撃した。そのまま打席に倒れ込み、足を激しくばたつかせた。悲鳴がわき起こる中、起き上がってベンチに戻るとスタンドから拍手もわき起こった。だが代走が送られ、途中交代となった。その後、投手用のア