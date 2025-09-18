警視庁などによりますと、午前10時前、東京・荒川区西日暮里の2階建ての作業所兼住宅から火が出ました。【写真を見る】【速報】東京・荒川区の作業所で火事70代女性と連絡がとれずアルミニウム貯蔵との情報も化学消防車など出動し消火活動中東京消防庁隣接する別の建物にも燃え移り、あわせて150平方メートルが燃えていて、付近のマンションの住民が避難しているということです。また、火元の住宅に住む70代の女性と連絡が