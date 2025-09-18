ENEOSは9月16日、ENEOSのサービスステーションにおいてENEOS公式アプリを利用して「マイカー機能」の登録をおこなったうえで給油した利用者を対象に、最大10,000円相当のポイントギフトなどがあたる「マイカー登録キャンペーン 第1弾」を開始した。キャンペーン期間は11月16日まで。ENEOS公式アプリ マイカー登録キャンペーン 第1弾○マイカー登録を行って20リットル給油すると応募できる「マイカー機能」は、2025年1月に提供開始