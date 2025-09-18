レスリングの世界選手権５日目（１７日＝日本時間１８日、ザグレブ）、女子が行われ、非五輪階級の６５キロ級決勝で森川美和（２６＝ＡＬＳＯＫ）がロシア出身選手を８―０で下し、２０２２年大会以来２度目の金メダルを獲得した。序盤から主導権を握り、危なげなく勝利をつかんだ。フェイントや落としで相手を翻ろう。確実にポイントを重ねて快勝した。試合後はセコンドで五輪４連覇、世界選手権１０度の優勝を誇る伊調馨コー