2025年10月22日（水）に発売となるLIV MOONの7thフル・アルバム『The Land of Spirits』から、「Soaring Stars」が先行配信され、ミュージック・ビデオも公開となった。MASAKI（B：DAIDA LAIDA、地獄カルテット、ex.ANIMETAL他）＆鋼鉄兄貴作曲による神秘的かつ美旋律溢れる楽曲となっている。アルバム『The Land of Spirits』は、古代ケルトの女王Boudica（ブーディカ）をテーマとした作品で、MASAKI（B：DAIDA LAIDA、地獄カルテ