第50回トロント国際映画祭観客賞（最高賞）を受賞したクロエ・ジャオ監督最新作『HAMNET（原題）』が、邦題を『ハムネット』として2026年春に公開されることが決定。海外版予告、スチール写真3点が解禁された。【動画】「ハムレット」の背景にある悲劇と愛の物語『ハムネット』海外版予告『ノマドランド』で第93回アカデミー賞（R）の作品賞と監督賞を受賞したクロエ・ジャオ監督の最新作となる本作は、2020年に発表され、英女