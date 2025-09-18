横綱2場所目を迎えた大の里。今後、大横綱への道を歩むことが期待されているphoto by Kyodo News【大の里の現在地が示す将来像】大相撲秋場所は９月14日に初日を迎えた。大関取りを目指す関脇・若隆景は伯桜鵬の一方的な攻めにあっけなく土俵を割って黒星発進となったが、横綱、大関陣は安泰のスタートを切った。先場所は大の里が新横綱に昇進し、４年ぶりに番付の東西に横綱が揃い、若い両横綱を中心に優勝争いは展開される