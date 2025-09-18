球団スタッフが綴る「素顔の中田翔」（前編）ナゴヤ球場の一角で中田翔から告げられた「引退」のひと言。北海道日本ハムファイターズ入団時から始まった縁は、気づけばプロ野球人生の終着点まで続いていた。現在、中日ドラゴンズの通訳を務める加藤潤氏が、中田翔との思い出を綴る。日本ハム時代、陽岱鋼（右）と三遊間を組んでいた頃の中田翔写真／筆者提供【取材中に鳩を素手で鷲掴み】「決めたよ。今年で引退するわ。かとち