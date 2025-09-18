¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë´Ø¿´¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤ÇÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¤â¡×¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¡¢Ìµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCaclcioline¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉÔ¿¶¤È¤Ê¤ê³«Ëë3»î¹ç¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢½ç°Ì¤Ï11°Ì¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ë