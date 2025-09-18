旬のナシを冷凍保存する方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。ニチレイフーズは「ナシは冷凍するとシャーベット風にもコンポート風にも楽しめます」と投稿。ナシを冷凍保存する方法や冷凍したナシの解凍時間の目安について、次のように紹介しています。【ナシを冷凍保存する方法】（1）くし形切りにして皮と芯を除き、