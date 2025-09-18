性犯罪容疑により1審で実刑を言い渡された韓国アイドルグループNCT元メンバーのムン・テイル被告（31、活動時の芸名テイル）が控訴審で善処を訴えた。検察はムン被告に懲役7年を求刑した。ソウル高等法院（高裁）刑事11−3部（パク・ヨンジュ、パク・ジェウ、チョン・ムンギョン高等判事）は17日、性暴力処罰法上特殊準強姦容疑で起訴されたムン被告と共犯のイ被告、ホン被告の結審公判を開いた。検察は「犯行は重大であり、罪質は