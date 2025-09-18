１７日、趙顕氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／姚大偉）【新華社北京9月18日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は17日、韓国の趙顕（チョ・ヒョン）外相と北京で会談した。１７日、趙顕氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／姚大偉）