アイドルグループの日向坂46の渡辺莉奈が、18日発売の『週刊少年チャンピオン』42号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアを飾る。【写真】肌見せで艶っぽい表情も…大人の美しさ披露した渡辺莉奈発売されたばかりの15thシングル「お願いバッハ！」で初の選抜2列目に抜てきされた渡辺が週チャンにカムバック。等身大のほほ笑みと、ちょっぴり大人なまなざし。大人っぽい白いワンピースを着てほほ笑む姿から、ルームウエアにメガ