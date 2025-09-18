お笑い芸人のダンディ坂野が１７日、日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」で、ついに小学校６年生の長男が「全国模試で１位」になったと報告した。この日は「パパ芸人大集合！パパはつらいよ大賞」を放送。パパ芸人たちが集まり、子供に言われた悲しい一言などを紹介した。オープニングではダンディが「長男が小学６年で中学受験を目指してるんですけど、全国模試で１位になりました」といい、スタジオは「ええ