ケン・ホテル＆リゾートホールディングスは、オリオンホテル那覇を「琉球オリオンホテル 那覇国際通り」として、10月1日にリブランドオープンする。ケン・コーポレーションは5月15日付けで、オリオンビールから土地・建物を取得していた。1階のダイニング「THE ORION BEER DINING」の営業も継続する。同日付で真野晃氏が支配人に就任する。オリオンホテル那覇は、ホテルロイヤルオリオンとして1975年に開業。建物は地上9階・地下2