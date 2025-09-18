小松理虔さん人口１０万人足らずの港町・小名浜（おなはま）に暮らす。工業や漁業が盛んで、人気の水族館やショッピングモールも。にぎわいは福島県いわき市内で一、二を争う。２０１１年の東日本大震災後に新しい魚市場や人工島が整備され、８月には常磐道の連絡道が開通した。初の単著『新復興論』（ゲンロン刊）で１８年度の大佛次郎論壇賞を受賞した。震災と東京電力福島第一原発事故を正面から見据える「被災地発の論客」