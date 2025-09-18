朝鮮の文化を近代日本に紹介した民藝運動家の柳宗悦や陶芸家の河井寛次郎。彼らが1930年代に見た朝鮮の風景に憧れ、1970年に韓国の農村を訪れたのが写真家の藤本巧さんだ。以来50年以上にわたり、韓国の人々と文化をフィルムに刻み続けてきた。※本稿は、8月23日に駐大阪韓国文化院で行われた記念講演会とインタビューに内容をまとめたものです。▼二十歳で訪れた隣国1949年島根県に生まれた藤本さんが初めて韓国を訪れたのは1