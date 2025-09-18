ライトアップイメージ（岡山市提供） 岡山市は、9月23日の「手話言語の国際デー」にあわせて、岡山城をブルーにライトアップします。 2017年12月に国連総会で決議され、今年で8年目を迎える「手話言語の国際デー」。青色は平和を表す色だそうです。手話が言語であることを多くの人に知ってもらおうと、岡山市は2023年からライトアップを実施していて、今年で3回目になります。2024年は、全国513カ