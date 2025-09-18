今回ご紹介するのは、福岡市西区でステーキやハンバーグが有名な「レストラン加里部」。長年にわたり、老若男女問わず愛されてきた理由に迫ってきました！創業37年。歴史を感じる佇まい▲「レストラン加里部」は、周船寺駅から徒歩約7分の場所にあります。▲案内されたのはカウンター席。昔ながらの喫茶店の雰囲気（創業37年！）が漂う、居心地の良い空間。きっと多くの腹ペコたちの胃袋を満たしてきたんだなぁと感じます。▲注文