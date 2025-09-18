気象台は、午前10時13分に、洪水警報を富山市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】富山県・富山市に発表 18日10:13時点富山県では、18日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、18日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報・土砂災害18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒・浸水18日昼前に警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報【発表】18日昼前に警