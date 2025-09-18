フィッシングなどの手口によるインターネットバンキングでの不正送金の被害額が、上半期としては過去最悪のおよそ42億2400万円にのぼったことが、警察庁のまとめでわかりました。警察庁によりますと、ことし1月から6月までのインターネットバンキングでの不正送金の被害額はおよそ42億2400万円にのぼり、上半期としては過去最悪となりました。また、実在する企業を装ったメールで偽サイトに誘導しパスワードなどの情報を盗む「フィ