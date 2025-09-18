17日からの大雨により、県内の鉄道に影響が出ています。JR東日本新潟支社によりますと、運休や運転見合わせが出ているのは以下です。（18日午前10時10分現在）◆特急いなほ・上りいなほ2号、いなほ4号全区間運休・下りいなほ1号、新潟駅～酒田駅間区間運休◆羽越本線・村上駅～桑川駅運転見合わせ・新津駅～村上駅間の上下線の一部列車に遅れと運休◆信越本線・一部列車に運休・新潟～長岡駅間