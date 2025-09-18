子どもとスーパーに行くと、つい余計な買い物をしてしまう……。そんな経験を持つママは多いのではないでしょうか。特に「毎回これを買わされる！」という定番アイテムがある家庭も少なくないようです。そこで今回ママスタセレクトでは「子どもとスーパーに行くと“毎回買わされるもの”はありますか？」というアンケートを実施しました。スーパーでわが子に毎回買わされるもの。「ある」と回答したママは……？アンケートの選択肢