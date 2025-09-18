JR九州によると、18日午前8時53分ごろ、山陽新幹線新岩国〜徳山で停電が発生した。この影響で同9時40分現在、山陽新幹線広島〜博多（上下線）と九州新幹線（上下線）に遅れが発生している。九州直通列車は、みずほ603号（新大阪午前7時23分発鹿児島中央行き）より遅れが発生する。