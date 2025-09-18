日田玖珠広域消防本部（大分県日田市）は16日、出動中の救急車が自転車の男性（84）と交差点内で接触する事故を起こしたと発表した。消防本部によると、転院のため福岡県久留米市内の病院に搬送中だった女性（76）を別の救急車に引き継いだため、到着に11分の遅れが生じた。自転車の男性は、左鎖骨を折るなどして病院に運ばれた。事故は同日午前、日田市日ノ出町の交差点で発生。