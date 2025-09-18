＜日本シニアオープン事前情報◇17日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞今年のシニアゴルファー日本一決定戦は、相模原ゴルフクラブ 東コースで開催される。同コースは「日本オープン」や「日本女子オープン」などの舞台にもなってきた名門で、今大会は6997ヤード・パー72の設定となっている。2010年、2014年覇者の倉本昌弘、今季2勝で現在賞金ランキング1位の宮本勝昌にコースセッティングについて聞いて