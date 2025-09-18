三菱UFJ銀行の貸金庫から、金塊や現金などを盗んだ罪に問われた元行員の山崎由香理被告（47）に対し、検察側は懲役12年を求刑しました。山崎被告は去年、当時勤めていた東京都内の三菱UFJ銀行練馬支店と玉川支店で、顧客が貸金庫に預けていた金塊、時価総額3億3330万円相当と現金約6140万円などを盗んだ罪に問われています。これまでの裁判で、山崎被告は「全部認めさせていただきます」と起訴内容を認め、犯行の動機について「FX