藤川球児監督率いる阪神が２リーグ制以降では史上最速での優勝を成し遂げた。暗黒時代と呼ばれた９０年代に阪神の守護神として鮮烈な印象を残した田村勤さん（６１）は、黄金期を築きつつある古巣に、かつての宿敵に抱いていた圧倒的な強さを感じ取っている。現在、故郷の静岡に拠点を移してＪＡ大井川の茶業部アドバイザーを務める田村さんに、藤川阪神への率直な思いを聞いた。◇◇９月７日の優勝決定日。田村さんも