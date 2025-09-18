イギリスを国賓訪問中のアメリカのトランプ大統領は、ロンドン近郊のウィンザー城でチャールズ国王主催の晩さん会に出席しました。晩さん会には国王夫妻のほか、ウィリアム皇太子夫妻、それにアメリカのIT大手アップルのティム・クックCEOなどおよそ160人が出席しました。アメリカトランプ大統領「（2度目の国賓訪問は）生涯で最高の栄誉のひとつです。あなたとあなたの国に敬意を払います」一方、チャールズ国王はアメリカとイ