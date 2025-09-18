【東京ゲームショウ2025】 9月25日～9月28 開催予定 会場：幕張メッセ Samsung SSDブース：幕張メッセ7ホール（ブース：07-C01） 日本サムスンは、9月25日から9月28日に「幕張メッセ」で開催される東京ゲームショウ2025に「Samsung SSDブース」として出展する。場所は幕張メッセ7ホール、ブース：07-C01。